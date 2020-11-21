بالوثيقة.. الاولمبية الدولية تلغي انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية

2020/11/21 | 08:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أرسلت اللجنة الاولمبية الدولية اليوم السبت (21 تشرين الثاني 2020)،إشعارا الى الاولمبية العراقية، الغت فيه إنتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية والذي فاز برئاسته سرمد عبد الاله على حساب المرشح الثاني رعد حمودي.

وذكرت الرسالة إن:" وجود عدد من التجاوزات في العملية الانتخابية أدت الى اتخاذ قرار الغاء الانتخابات وايقاف نشاطات المكتب التنفيذي المنتخب".

وكانت اللجنة الاولمبية العراقية قد أجرت انتخابات المكتب التنفيذي السبت الماضي، وفاز برئاسة الاولمبية سرمد عبد الأله.

وفيما يلي نص رسالة الاولمبية الدولية باللغتين العربية والانكليزية:-

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