اتلاف 5 حاويات مواد غذائية في مركز كمرك ام قصر الشمالي

2020/11/21 | 08:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، عن قيام كوادرها في مركز كمرك ام قصر الشمالي بأتلاف (5) حاويات تحتوي على مواد غذائية مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمت عملية الاتلاف من قبل لجنة خاصة شكلت لهذا الغرض ووفق قانون الكمارك النافذ”.

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