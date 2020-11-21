طبيب ألماني يعترف بقتل مريضين بكورونا

2020/11/21 | 08:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قالت الشرطة الألمانية إنها فتحت تحقيقا في جريمة قتل بحق طبيب كبير في مدينة إسن غربي البلاد، بعد مقتل مريضين بفيروس كورونا كانت حالتهما حرجة.وذكرت شرطة المدينة الجمعة أن الطبيب (44 عاما) يعمل في مستشفى إسن الجامعي منذ فبراير، ويشتبه في قيامه بقتل رجلين عمرهما 47 و50 عاما، كانا في العناية …

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