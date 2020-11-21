الأمم المتحدة: 50 سجينا ينتظرون الإعدام في العراق “بمحاكمات جائرة”

2020/11/21 | 08:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أشار خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إلى أن نحو 50 سجينا في العراق ينتظرون الإعدام يوم الاثنين المقبل، بعد إدانتهم “بجرائم تتعلق بالإرهاب في محاكمات جائرة”.وحث الخبراء المستقلون الحكومة العراقية على الوقف الفوري لجميع الإعدامات الجماعية، وأشاروا إلى إعدام 21 سجينا في أكتوبر الماضي، وبعدها إعدام 21 سجينا الأسبوع …

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