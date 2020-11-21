شروق العبايجي بتصريح متلفز : قانون جرائم المعلوماتية ينطوي على جمل فضفاضة ويضم بنودا تمس الحريات

2020/11/21 | 08:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/قالت رئيس الحركة المدنية شروق العبايجي"هناك في العراق قلق ازاء تضمين بنود قانون جرائم المعلوماتية الذي من المقرر ان يمرر بجلسة البرلمان غدا السبت يمس الحريات.واكدت العبايجي في تصريح متلفز الليلة تابعته وكالة /نينا/ للانباء"ان القانون ينطوي على جمل فضفاضة./انتهى

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