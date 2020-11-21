مركز الإعلام الرقمي : استخدام سيء لتطبيق تيك توك يهدد أمن الثكنات العسكرية

2020/11/21 | 08:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أكد مركز الإعلام الرقمي DMC على ضروة عدم السماح لاي منتسب في وزارة الدفاع باستخدام تطبيق تيك توك وتصوير مقاطع من داخل اماكنهم العسكرية.واوضح المركز في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الجماعات الارهابية قد تستفيد من هذه المقاطع في تنظيم هجمات ضد القوات العسكرية العراقية، وبالتالي ستكون هذه المقاطع سبباً في اراقة الدم وخسارة الارواح".واكد المركز انه من حق اي مواطن استخدام هذه المنصات طالما لا يتعارض مع القانون وحرية التعبير عن الرأي، لكن تصوير الجندي بزيه الرسمي مقاطع فيديو لثكنات ومواقع عسكرية موضوع اخر ويجب ان تخضع لضوابط امنية وعسكرية.يذكر ان فريق مركز الاعلام الرقمي رصد عدة حسابات لمنتسبي الجيش على تطبيق تيك توك وهم ينشرون مقاطع من حياتهم اليومية في داخل ثكناتهم العسكرية./انتهى7

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