الداخلية العراقية تكشف عن تهديد خطر..وتحذر من هؤلاء

2020/11/21 | 08:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية، عن تهديد وصفته بـ"الخطير" قادم للمجتمع العراقي.

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