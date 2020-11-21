2020/11/21 | 08:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزت سلسلة انفجارات قوية العاصمة الأفغانية كابل، صباح السبت، بحسب وكالة "فرانس برس"، تتابَع بعضها بسرعة فيما بدا أنه إطلاق صواريخ.

ولم ترد معلومات فورية عن إصابات، لكن الانفجارات وقعت في أجزاء مكتظة بالسكان في قلب كابل، بما في ذلك بالقرب من المنطقة الخضراء وفي أحد الأحياء الشمالية.

PUKmedia / عن سكاي نيوز عربية ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلسلة انفجارات تهز كابل) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلسلة انفجارات تهز كابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).