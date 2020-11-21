اجتماعات سرية وقلق في طهران.. مخاوف من ضربة أميركية

2020/11/21 | 09:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب، تسود مخاوف في أوروبا وطهران، من إقدام الولايات المتحدة على توجيه ضربة عسكرية إلى إيران قد تؤدي إلى "إشعال حرب إقليمية" في المنطقة، بحسب مراقبين.

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