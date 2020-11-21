الرافدين يمتنع عن إطلاق السلف للموظفين

2020/11/21 | 09:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (21 تشرين الثاني 2020) عن امتناع مصرف الرافدين منح سلف موظفي الدولة لأسباب مجهولة.





ورجح المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "يكون الرفض بإيعاز وأوامر من جهات عليا".





وأشار الى أن "أعداد كبيرة من الموظفين مضى على تقديمهم للسلف ثلاثة أشهر ولم يتم استلامها لغاية الان على الرغم من الوعود التي أطلقها المصرف قبل ايام بان صرف السلف سيكون بعد توزيع الرواتب".

وتابع، أن "ذلك لم يحدث حتى الان"، موكداً أن "الموظفين طالبوا الحكومة بالتدخل لمعرفة أسباب تأخر منح السلف لثلاثة اشهر واطلاقها فورا".

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