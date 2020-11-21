القبض على ارهابي في نينوى قادما من خارج العراق ..وضبط كدس للعتاد والعبوات في تلعفر

2020/11/21 | 09:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اعلنت الاستخبارات العسكرية عن القاء القبض على احد الارهابيين في نينوى قادما من خارج العراق وضبط كدس للعتاد والعبوات في تلعفر .وذكر بيان للمديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه بعملية استخبارية نوعية ومعلومات دقيقة تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى من القاء القبض على احد الارهابيين قادما من تركيا بعد نصب كمين محكم له في سيطرة السد على طريق موصل- دهوك وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب .من جانب اخر تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ من الوصول الى كدس للاعتدة والعبوات في قرية هارونه التابعة الى ناحية العياضية بقضاء تلعفر غرب نينوى وتضبط بداخله ١٥ قنبرة هاون ١٢٠ ملم ،و ٩ صواريخ قاذفة ضد الدروع، وه قذائف مدفعية عيار ١٣٠ ملم ، و٣ عبوات محلية الصنع فيما قامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا دون حدوث اضرار./انتهى9

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