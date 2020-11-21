2020/11/21 | 09:16 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية: تسليم الملف الامني لم يغب عن البال ويتطلب العديد من الاجراءات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/21 | 09:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: تسليم الملف الامني لم يغب عن البال ويتطلب العديد من الاجراءات) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: تسليم الملف الامني لم يغب عن البال ويتطلب العديد من الاجراءات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).