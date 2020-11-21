عمار الحكيم يحذر من خطة تحضرها ’بعض القوى’ للانتخابات المقبلة!

2020/11/21 | 09:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

حذر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت، من خطة تحضرها بعض القوى السياسية لـ"تسقيط" الانتخابات المقبلة.

وقال الحكيم في تدوينة تابعها "ناس"، (21 تشرين الثاني 2020) إن "بعض القوى تعمل باستراتيجية تسقيط الانتخابات واتهامها بالتزوير وتثبيط الناس حتى لا تكون نسبة المشاركة عالية".

بعض القوى تعمل باستراتيجية تسقيط #الانتخابات واتهامها بالتزوير وتثبيط الناس حتى لا تكون نسبة المشاركة عالية.



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— Ammar Al-Hakim | عمار الحكيم (@Ammar_Alhakeem) November 21, 2020

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