اليوم.. برشلونة يواجه أتلتيكو بغياب عنصرين مهمين

2020/11/21 | 09:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} يُسافر نادي برشلونة مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لمواجهة خصمه العنيد أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

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