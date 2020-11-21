وزارة توجه موظفيها بالدوام الجمعة والسبت لهذا السبب

2020/11/21 | 09:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..وجهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، منتسبي دائرة العمل والتدريب المهني فيها بالدوام يومي الجمعة والسبت من اجل اكمال معاملات المقترضين للمشاريع المدرة للدخل.وقال وزير العمل عادل الركابي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، انه “وجه ايضا بتسوية المعوقات التي تواجههم اثناء منح القرض بالفقرة الخاصة بالكفيل الضامن للمقترض وسيتم العمل على تبسيط الاجراءات للمقترضين وانجاز المعاملات بالسرعة الممكنة”.وأضاف انه “سيتم منح القرض للمستفيدين من دون المرور ببعض الاليات المعقدة فضلا عن اعداد دراسة عن موضوع الكفيل الضامن للمقترض وتبسيط الاجراءات بهذا الخصوص كونه عائقا يقف امام المقترضين.واردف الركابي: كما تناقش الوزارة تسيير معاملات المقترضين للوجبة السابقة الـ 28 والمتعلقة بالقروض الممنوحة في المدة السابقة وتقديم مقترح قبول كفالة الزوجة الموظفة لزوجها المقترض وعدم مطالبة الكفيل بهوية الدائرة في حال عدم حصوله عليها، فضلا عن مناقشة مذكرة القسم القانوني بخصوص حجز راتب الكفيل المتقاعد بنسبة 50 بالمئة وفق المادة 33 من القانون رقم 9 لسنة 2014 وليس كل الراتب.في سياق اخر، افصح عن المباشرة ببيع الشقق السكنية في مجمع دار السلام السكني بحي السلام ببغداد، وتم تخصيص عملية البيع لجانبين ، الاول للموظفين بالوزارة والمتقاعدين والعمال المضمونين والثاني للمواطنين كافة”.وبين الركابي ان وزارته “تعمل على تسجيل الراغبين فيها ضمن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، منوها بان الدفعة الاولى من المبلغ الكلي للشقة المصممة لموظفي الوزارة بان يدفع بنسبة 25 بالمئة على مدى عشر سنوات، ومدة الدفع الكلية للمبلغ تستمر على مدى 25 سنة، بينما حددت الوزارة مدة تسديد الاقساط للشقق المخصصة للمواطنين بـ 120 شهرا او 240 شهرا بحسب المساحة المخصصة للشقق”.



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