انجاز 95% من مشروع مجاري الحسينية

2020/11/21 | 09:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..افادَت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، السبت، بان مشروع شبكة مجاري قضاء الحسينية في بغداد يقترب من الاكتمال.وقال مدير عام المديرية العامة للمجاري في الوزارة يعرب قحطان عباس في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “المديرية انجزت فعلياً 96 بالمئة من مشروع مجاري قضاء الحسينية، والتي نوه بانها نسب انجاز متقدمة”، معربا عن امله بأن “يتم إكمال باقي المشروع وانجازه خلال المدة القليلة المقبلة”.وأضاف عباس، أن “المشروع يتضمن شبكات مياه ثقيلة وامطار بطول 285 كم انجز منها فعليا ما يقرب من 284 كم، اضافة الى ان المشروع يتضمن نصب ست محطات رفع تم استلامها أوليا، علاوة على محطة معالجة مركزية بطاقة تصميمية تبلغ 65 الف متر مكعب يوميا”.وتابع أن “المشروع يعد من مشاريع البنى التحتية الستراتيجية كونه سيخدم 400 الف نسمة من سكنة القضاء”، مبينا أن “المشروع سيسهم بتحسين الواقع الخدمي والبيئي في القضاء وانتاج مياه معالجة وفق المحددات البيئية الصالحة للسقي حصرا”.



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