سلسلة انفجارات تهز وسط العاصمة الأفغانية كابول

2020/11/21 | 09:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزت سلسلة انفجارات قويّة وسط كابول السبت، تتابع بعضها بسرعة في ما بدا أنّه إطلاق صواريخ.

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