ديوان الرئاسة يحث على تسهيل إجراءات منح سمات دخول الاجانب للبلاد

2020/11/21 | 09:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حث رئيس ديوان رئاسة الجمهورية مهند حسام الدين، على تسهيل إجراءات منح سمات دخول الاجانب للبلاد لتنشيط حركة الاقتصاد والاستثمار والسياحة.

وقال حسام الدين في بيان إنه “بعد أن تنجلي أزمة كورونا بعون الله ، فأن العراق بحاجة الى مد جسور جديدة للتواصل مع مختلف دول العالم ، وتسهيل إجراءات منح سمات دخول الاجانب الى البلاد، لزيارة الاماكن السياحية والدينية والتراثية ، ما يفتح المجال للطرف المقابل للمبادرة والتعامل بالمثل”.

واضاف رئيس ديوان الرئاسة خلال لقائه مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء رياض الكعبي، انه “يتوجب علينا المبادرة والسعي لتنشيط الجوانب السياحية والثقافية والاقتصادية والاستثمارية، والتقارب مع شعوب العالم المختلفة ، وكسر حاجز القلق والتردد لدى شركات السياحة العالمية ، ليتسنى الاطلاع من كثب على واقع المدن العراقية والحياة الاجتماعية والانشطة المتعددة، ما يوفر فرصاً مضافة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ، وتبادل الافواج السياحية”.

وتابع البيان “كما ناقش المسؤولان عمل المديرية المذكورة، التي قطعت اشواطاً جيدة وحققت نجاحات ملفتة، في مجالات تسهيل إجراءات اصدار الجوازات والبطاقة الموحدة ، بما تمتلكه من قاعدة بيانات متطورة، يمكن توظيفها والاستفادة من معلوماتها لتحقيق مديات اقتصادية وأمنية، وتوفير كمٍ وافي من المعلومات والبيانات، التي تخدم العملية الانتخابية المزمع اجراؤها منتصف العام المقبل”.

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