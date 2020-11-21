قادة السنة مدعوون الى اجتماع عاجل لاتخاذ موقف من اتفاقية الاوقاف

2020/11/21 | 09:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا رئيس جبهة الانقاذ والتنمية اسامة النجيفي، اليوم السبت، قادة المكون السني، الى اجتماع عاجل لاتخاذ موقف موحد من اتفاقية الاوقاف.وقال بيان للجبهة وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “بعد الأزمة الخطيرة التي حدثت في أعقاب قرار مجلس الوزراء بالمصادقة على الاتفاق المعقود بين الوقف الشيعي والوقف السني الذي لا يقره شرع أو …

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