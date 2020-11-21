الاعمار تؤكد قرب إتمام تصاميم الخاصة بمشروع تحلية مياه البحر في البصرة

2020/11/21 | 09:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، السبت، قرب اتمام مرحلة التصاميم الخاصة بمشروع تحلية مياه البحر في محافظة البصرة.

وقال وكيل الوزارة جابر الحساني في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “الوزارة سبق لها ان وقعت عقد مشروع تحلية مياه البحر في محافظة البصرة مع (شركة ILF النمساوية) والتي تعد من كبريات الشركات الاستشارية بمجال تقنيات المياه، لإعداد المخططات الرئيسة والتصاميم النهائية للمشروع بطاقة تصل الى مليون متر مكعب”.

واضاف ان “المشروع الذي يعد الاول من نوعه في العراق باستخدام تقنية تحلية مياه البحر، يتطلب اعداد دراسات وتصاميم خاصة به”، معربا عن امله بـ”انجاز الدراسات الاستشارية والتي اكتملت مع نهاية العام الحالي، مؤكدا ان وزارته بمرحلة التفاوض مع شركات اجنبية للحصول على قروض لإنجاز المشروع الذي يمكن ان يخلص البصرة من التلوث والملوحة اللذين تعاني منهما”.

وبين الحساني ان “المشروع سيجد معالجة حقيقية ونهائية لمشكلة شح مياه الشرب في البصرة ومناطق شمالها وصولا الى قضاء الفاو ولغاية العام 2060، لتنتهي مشكلات شح مياه الشرب في المحافظة بسبب اختلاف نسب الملوحة ومناسيب المياه في شط العرب كون مشاريع الماء تصمم وفق نسب ملوحة شبه ثابتة وهذا الاختلاف الكبير بالاضافة الى تهالك القنوات والخطوط الناقلة ادى الى توقف بعض مشاريع الماء سابقا”.



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