تقرير: أشياء يحرم منها الرؤوساء الأميركيون حتى بعد انتهاء مدة ولايتهم

2020/11/21 | 09:44 - المصدر: NRT عربية

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الرئيس الأميركي دونالد ترمب

فوتو: أرشيف

منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

من المقرر أن يترك الرئيس الحالي المنتهية ولايته دونالد ترمب، البيت الأبيض بعد 4 سنوات أمضاها كرئيس لأميركا.

ونشر تقرير لموقع "عربي بوست" تقرير حول بعض الأمور التي يحرم منها كل من اعتلى هذا منصب رئيس الولايات المتحدة طوال حياته، حتى بعد انتهاء مدته في الرئاسة.

ومن هذه الأمور:

- ممنوع من قيادة السيارات:

جرت العادة ألا يسمح للرؤساء الأميركيين بالقيادة في الشوارع العامة، بهدف الحماية، فلن يفاجأ ترمب حين يتم منعه من قيادة سيارته الخاصة طوال حياته حرصاً على أمنه، والحظر ذلك لا يقتصر فقط على الفترة الرئاسية، بل يستمر مدى الحياة، وبالتالي فمن يرغب في قيادة الولايات المتحدة يجب أن يتخلى عن قيادة السيارات.

ووفقا لمايكي نيلسون، الذي شغل منصب مساعد مدير عمليات الحماية في الخدمة السرية لمدة 29 عاما، فإن المنع ليس قانونا مكتوبا في الدستور الأميركي، لكنه عرف سياسي يتم التعامل معه وتطبيقه بصرامة.

السبب في الأساس هو أن القيادة أمر خطير، والرؤساء السابقين ليسوا جيدين بما فيه الكفاية؛ ونظرا لأن التهديد الذي يتعرض له قادة الولايات المتحدة، فيعتقد أنه أكثر أمانا بالنسبة لهم تسليم الأمر لعملاء مدربين على مناورات القيادة الدفاعية والمراوغة، وتم فرض الأمر بعد حادثة اغتيال الرئيس جون كينيدي في عام 1963، بعدما قتل في سيارة رغم أنه لم يكن خلف عجلة القيادة حينها.

- التواصل الخاص ممنوع:

تبذل الخدمة السرية لرئيس الولايات المتحدة جهدا كبيرا لتأمين مختلف نشاطاته، إذ لا يستطع التواصل مع أي صديق من أصدقائه عبر الهاتف أو من خلال الفيديو كما كان معتادا، إلا عن طريق "خط آمن" توفره له الخدمة السرية، ويتم مراقبته طوال الوقت حتى بعد انتهاء فترة رئاسته، ويشمل الأمر أيضا الرسائل الخاصة التي يجب أن تمر على المخابرات الأميركية للاطلاع عليها قبل تسليمها للرئيس السابق.

- فتح النوافذ:

يمنع الرئيس الأميركي من فتح نوافذ سيارته لدواعٍ أمنية، وكانت زوجة الرئيس الأميركي السابق ميشال أوباما قد علقت على الأمر قائلة: "أريد ممارسة أشياء بسيطة جدا، كفتح النافذة".

- نشرة الأمن العام الأميركي

يتم إخبار أي رئيس سابق بشكل دوري عن أي أخبار تتعلق بالأمن العام الأميركي، ويتم إطلاعهم على كل المستجدات الأمنية ربما يكون لهم طرح يضيفونه للرئيس الحالي.

- مكتبة عامة باسمه

فور انتهاء ولاية الرئيس تفتح له مكتبة عامة تحمل اسمه، تحتوي على كل المراسلات التي وصلت من وإلى الرئيس طالما كانت غير سرية ولا تتعلق بالأمن القومي، ومن حق أي أحد الاطلاع عليها.

- ليست لهم حرية الحركة دون حراسة

يتعرض أي رئيس سابق لكثير من انتهاك خصوصيته، فحتى بعد ترك المنصب لا يستطيع الخروج في نزهة عائلية أو عشاء رومانسي إلا بعد تأمين أماكن خروجه جيدا، وربما يلغى عشاء خاص بسبب عدم توفر "متذوق الطعام" الذي يتأكد من خلو الأكل من سموم أو ما شابه، ولحين وفاته يعيش الرئيس في حماية فرق من القوات الخاصة والمخابرات.

ر.إ

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