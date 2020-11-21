أمريكا تمدد استثناء العراق في ملف استيراد الطاقة من إيران 45 يوماً

2020/11/21 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كثفت الإدارة الأميركية الضغط، على العراق وإيران من خلال تقليص مدة الإعفاء من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران، التي تعتمد عليها بغداد لاستيراد الطاقة، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

وأكدت الصحيفة أن حملة الضغط القصوى التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على إيران، جعل العراق يعتمد على الإعفاءات الأميركية المتجددة، لشراء ثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء من إيران.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن وزير الخارجية مايك بومبيو مدد الإعفاء 45 يومًا إضافيًا، تاركًا لإدارة ترامب قرارًا نهائيًا بشأن تمديده أو قطعه تمامًا قبل تنصيب الرئيس الجديد في 20 يناير.

عادة، تستمر الإعفاءات 120 يومًا، مما يتيح للمسؤولين العراقيين والأميركيين الوقت لتحديد كيفية حصول العراق على الكهرباء اللازمة، وتم تقليص هذه الفترة لـ 60 يوما في الصيف.

يعاني العراق من نقص حاد في امدادات الطاقة الكهربائية منذ عدة سنوات على الرغم من إنفاق الحكومات المتوالية أكثر من 50 مليار دولار على هذا القطاع منذ عام 2003، لذلك يعتمد بشكل كبير على الغاز والنفط الإيراني الذي يصله بأسعار عالية.

وأضاف المتحدث، أن "الوزير جدد الإعفاء من العقوبات على العراق للمشاركة في معاملات مالية تتعلق باستيراد الكهرباء من إيران"، وتابع: "يضمن الإعفاء أن يكون العراق قادرًا على تلبية احتياجاته من الطاقة على المدى القصير بينما يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية".

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنه من الناحية العملية، يعمق القرار الضغط على الحكومة العراقية، التي تتعرض بالفعل لضغوط من تهديدات أميركية بسحب سفارتها من بغداد.

وأكدت أن واشنطن استخدمت الإعفاء من العقوبات وسحب السفارة كوسيلة ضغط لدفع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتقليل اعتماد حكومته على إيران وإضعاف نفوذ الفصائل المدعومة منها.

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