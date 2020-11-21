سلطة_الفصاحة_والنحو: إضافات وتوضيحات على المقالة السابقة - عبدالجبار الرفاعي

2020/11/21 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجبار_الرفاعي لم أنكر ضرورةَ وجود قواعد للعربية، واحدةٌ من البداهات المعروفة أن كلَّ لغة تُنطق وتُكتب بقواعد لاسيما العربية، ولا يصح إهمالُ تلك القواعد كليًا في التحدث والكتابة.



المقالة السابقة ترى أن قواعدَ النطق في اللغات الحية سهلةُ التلقي منذ الطفولة يستقيها الإنسانُ من بيئته اللغوية، ويتيسر له تعلّمُها وإتقانُها.



قواعد العربية كثيرة دقيقة تفصيلية متشعبة، متعارضة أحيانًا، تتنوع فيها اجتهاداتُ البصريين ......





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