هل سيصبح ابني ذكوريًا؟ - عبير قبطي

2020/11/21 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبير_قبطي لست أمًّا مثالية، ولا أطمح بأن أكون.



المثالية أصلًا ليست قيمةً مطلقة.



في كل مكان، هناك أم "مثالية" مختلفة وهناك من تقاوم هذا القالب الجاهز.



وأنا لا أريد أن أشبه أحدًا..



لا أريد أن أركض وراء دفتر إرشادات ومعايير نصّها بُنيان المجتمع كمسطرة، لأن مسطرتي غيرُ مستقيمة، ليست ثابتة الحجم، مكسّرة وفيها تفرّعاتٌ وثقوبٌ كثيرة، شكّلها المجتمع بدءًا ثم فكًكها وركًبها مرّةً بعد مرّة خليط وعيي وتجاربي ومعرف ......





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