الكاظمي يحكم العراق بالمنظمة السرية - صادق كاظم موسى

2020/11/21 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صادق_كاظم_موسى الكاظمي – مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي – مؤهله الوحيد هو الغرف من المحسوبية و المنسوبية .



فقد عمل شقيقه "صباح" مستشاراً لصهره رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ، ويعمل شقيقه "عماد" أيضًا مستشاراً لدى مجلس رئاسة الوزراء ، و زوجته هي ابنة مهدي العلاق ، القيادي في حزب الدعوة .



كما تربطه علاقات "تبادل مصلحة" قوية و قديمة برئيس الجمهورية برهم صالح و بمسعود البرزاني و بعمار الحكيم و بالمالكي و بالحلبو ......





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