اقالة الحلبوسي.. حزب البارزاني يحسم امره والاتحاد متردد

2020/11/21 | 09:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/السليمانية..كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، عن وجود تضارب في مواقف الأحزاب الكردي بشأن الحراك السني الجاري لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن” الحزب الديمقراطي الكردستاني قد حسم أمره بشأن التوجه لإقالة الحلبوسي وينتظرون طرح القضية للتصويت داخل البرلمان، فيما هنالك تردد في موقف الاتحاد الوطني”.وأضاف أن”تردد الاتحاد الوطني نتيجة خشيتهم من وصول الأمر بعد إقالة الحلبوسي إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، لذلك يسعون للحفاظ على الوضع الحالي، لحين إجراء الانتخابات، وهذه نص الرسالة التي أوصلها الرئيس المشترك للحزب لاهور شيخ جنكي إلى رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي”.وأشار المصدر إلى أن “الحزب الديمقراطي بدأ يتحرك على الأحزاب الكردية الأخرى من بينها الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية في محاولة لإقناعهم بشأن التصويت على إقالة الحلبوسي”.انتهى 15 ع

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