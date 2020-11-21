واشنطن تمنح العراق تمديداً جديداً في استثناء استيراد الطاقة من إيران

2020/11/21 | 09:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أكدت وسائل إعلام امريكية، السبت، ان واشنطن منحت العراق تمديداً إضافياً للاستثناء في ملف استيراد الطاقة من إيران.



ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" (21 تشرين الثاني 2020) عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله إن "وزير الخارجية مايك بومبيو مدد الإعفاء 45 يومًا إضافيًا، تاركًا لإدارة ترامب قرارًا نهائيًا بشأن تمديده أو قطعه تمامًا قبل تنصيب الرئيس الجديد في 20 يناير".

وأضاف أن "الوزير جدد الإعفاء من العقوبات على العراق للمشاركة في معاملات مالية تتعلق باستيراد الكهرباء من إيران"، وتابع "يضمن الإعفاء أن يكون العراق قادرًا على تلبية احتياجاته من الطاقة على المدى القصير بينما يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية".

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنه من الناحية العملية، يعمق القرار الضغط على الحكومة العراقية، التي تتعرض بالفعل لضغوط من تهديدات أميركية بسحب سفارتها من بغداد.

ومددت الإدارة الأميركية، أواخر أيلول الماضي، إعفاء العراق من عقوبات استيراد الطاقة من إيران 60 يوماً آخر.

وقال مسؤول عراقي رفيع في تصريحات صحفية تابعها "ناس"، (23 ايلول 2020)، إن "واشنطن مددت إعفاء العراق من العقوبات المفروضة على استيراد الطاقة من إيران، 60 يوماً آخر".

وبين، أن "وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وافق على التنازل الجديد لمدة 60 يومًا، قبل يوم من انتهاء صلاحية الإعفاء السابق البالغ 120 يومًا".

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