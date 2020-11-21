حقوق الانسان تحذر من ارتفاع وتيرة الاعدام في العراق.. نحو 50 سجينا يواجهون مصيرهم الاثنين

2020/11/21 | 09:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} قال خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إن نحو 50 سجيناً في العراق يواجهون احتمال الإعدام يوم الاثنين المقبل، بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بالإرهاب في محاكمات جائرة.

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