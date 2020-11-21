إجراءات جديدة من النبتاغون بعد ازدياد الإصابات بكورونا

2020/11/21 | 09:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) فرض قيود جديدة على عدة آلاف من موظفيها العاملين في مقرها، الأسبوع المقبل، بسبب ارتفاع معدل انتشار فيروس كورونا.

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