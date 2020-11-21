“المعلومة” تنشر قائمة بأسماء الاتحادات المصوتة على تجميد عمل الاولمبية

2020/11/21 | 09:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تنشر وكالة/ المعلومة/، قائمة بأسماء الاتحادات التي وقعت على تجميد عمل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

وارسل ت الاولمبية الدولية، رسالة عاجلة الى نظيرتها العراقية، تبلغها بتجميد عملها.

واجريت انتخابات الاولمبية في الـ14 من الشهر الجاري، حيث فاز برئاسة اللجنة سرمد عبد الاله متفوقاً على الرئيس السابق رعد حمودي.



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