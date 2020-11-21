"لاتبتسم في وجه الشرطة".. سنغافورا تحاكم متظاهرا وحيدا بتهمة التجمهر

2020/11/21 | 10:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت السلطات السنغافورية اتهامات لناشط بسب رفعه صورة مرسوم عليها وجه مبتسم خلال احتجاج فردي له في مارس الماضي.

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