2020/11/21 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن تمديد السماح للعراق باستيراد النفط من إيران 45 يوما فقط، تاركة لإدارة الرئيس دونالد ترامب قرارا نهائيا بشأن تمديده أو قطعه تماما قبل تنصيب الرئيس الجديد في 20 كانون الثاني.

وقال متحدث باسم الوزارة، مساء الجمعة، إن وزير الخارجية مايك بومبيو مدد الإعفاء 45 يومًا إضافيًا، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأميركية.

وعادة، تستمر الإعفاءات 120 يومًا، مما يتيح للمسؤولين العراقيين والأميركيين الوقت لتحديد كيفية حصول العراق على الكهرباء اللازمة، وتم تقليص هذه الفترة لـ60 يوما في الصيف.

ويعاني العراق من نقص حاد في امدادات الطاقة الكهربائية منذ عدة سنوات على الرغم من إنفاق الحكومات المتوالية أكثر من 50 مليار دولار على هذا القطاع منذ عام 2003، لذلك يعتمد بشكل كبير على الغاز والنفط الإيراني الذي يصله بأسعار عالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا تمنح العراق تمديداً جديداً لاستيراد النفط من إيران) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أميركا تمنح العراق تمديداً جديداً لاستيراد النفط من إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).