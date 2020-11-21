قزانية تنتظر السيول.. مسؤول محلي يضع موعداً محتملاً لوصولها ويتحدث عن الاستعدادات

2020/11/21 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

توقع مسؤول حكومي في محافظة ديالى، اليوم السبت (21 تشرين الثاني 2020)، موعداً محتملاً لبدء تدفق السيول من الأراضي الإيرانية باتجاه الأراضي العراقية، فيما أكد اتخاذ جميع الاستعدادات لمواجهة أي طارئ.

وقال مدير ناحية قزانية (95 كم شرق بعقوبة)، مازن الخزاعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قزانية وبقية المدن الحدودية سواء في ديالى أو واسط، في حالة استنفار مبكر منذ 24 ساعة، بعد تقرير الأنواء الجوية حول هطول أمطار غزيرة بمعدلات عالية، على الشريط الحدودي بين العراق وإيران، ما يعني تدفق سيول جارفة صوب الوديان والجداول".

وأضاف الخزاعي، أن "معدلات الأمطار التي هطلت بالساعات الماضية في المناطق الحدودية جيدة، لكن حتى الآن لم تتدفق أي سيول، وما زلنا بانتظار الموجة الثانية من الأمطار القوية المتوقعة بعد ظهر اليوم، وربما بعدها ستظهر أولى موجات السيول إذا ما كانت قوية جداً".وأكد، أن "كل الاستعدادات تم اتخاذها لمواجهة أي طارئ، إضافة إلى العمل المبكر في تأمين مسارات بعض الجداول والوديان، من أجل خلق انسيابية في حركة السيول حال تدفقها، فضلاً عن التواصل مع أهالي القرى الحدودية للاستجابة لأي طارئ".

وتشهد مناطق شرق محافظة ديالى القريبة من الشريط الحدودي الفاصل بين العراق وإيران تدفق سيول موسمية، بعضها يكون قوياً جداً، ويتسبب في أضرار مادية كبيرة.

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