إيران تبدأ فرض الإغلاق لمدة أسبوعين بسبب كورونا‎

2020/11/21 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعةبدأت السلطات الإيرانية، صباح اليوم السبت، تطبيق خطة الإغلاق لمدة أسبوعين في البلاد من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد على خلفية الزيادة القياسية في عدد حالات الإصابات والوفيات.وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني في نشرة الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (4:30 بتوقيت غرينتش)، أنه ”بموجب هذه الخطة التي تستمر لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، سيتم حظر السفر من 160 مدينة في حالة تأهب قصوى بما في ذلك العاصمة طهران لمدة أسبوعين وسيكون هناك حظر تجول يوميا من الساعة 9 مساء حتى 4 صباحا، كما تتطلب الخطة أيضا وجود ثلث موظفي الحكومة في الدوائر المهمة“.وأضاف التلفزيون أن ”الخطة تشمل حظر السفر غير الضروري إلى المدن العالية الخطورة“، فيما قالت وزارة الصحة ”إنه سيتم تطبيق القواعد الجديدة بصرامة وسيتم تغريم المخالفين“، مشيرة إلى أن ”عدد الإصابات والوفيات الجديدة ارتفع أربع مرات في أقل من شهرين، بسبب عدم فرض الإغلاق“.وقال رئيس اللجنة الأمنية والاجتماعية في المقر الوطني الخاصة بمكافحة كورونا في إيران، حسين ذو الفقاري، إن ”هناك 160 مدينة تقع في الدائرة الحمراء، و208 مدن تقع في الدائرة البرتقالية، فيما توجد 80 مدينة في الدائرة الصفراء (أقل خطورة)، وتم منع غير السكان الأصليين من دخول المدن الموجودة ضمن الدائرة الحمراء والبرتقالية“.وعن كيفية تحديد لون كل مدينة، قال ذو الفقاري للوكالة الرسمية ”إيرنا“، إنه ”إذا كانت المدينة بها 4 مرضى مصابين من بين 100 ألف نسمة في اليوم، فإن حالتها صفراء، وإذا وصل عدد المرضى إلى 6 في اليوم، فإن حالتها برتقالية، فيما إذا بلغ عدد الإصابات 10 في اليوم فستكون ضمن الدائرة الحمراء (الأكثر خطورة)“.وأوضح أن حالة كل مدينة تعلن ”كل يوم اثنين من قبل وزارة الصحة“ وتفرض قيود على المدينة ”بشكل تلقائي“ و ”دون إشعار مسبق“.يأتي ذلك، مع إعلان نائب وزير الصحة الإيراني رضا ملك زاده استقالته من منصبه، موضحا أن ”وباء فيروس كورونا لم تتم إدارته بشكل صحيح“.وكتب ملك زاده في وقت متأخر من مساء الجمعة إلى وزير الصحة سعيد نمكي رسالة استقالته، التي اتهم فيها الأخير بفشله في محاربة الوباء، محملاً وزير الصحة مسؤولية الخسائر بالأرواح جراء هذا الوباء، كما استقال مسؤول آخر في وزارة الصحة بسبب انتقاده لوزير الصحة.وفي الأسبوع الماضي، تجاوز عدد الإصابات اليومية حاجز 13 ألف حالة يومياً فيما اقترب عدد الوفيات اليومي من 500 شخص يومياً، وقال مسؤولو وزارة الصحة إن الأسبوعين المقبلين مهمان خلال معركة البلاد ضد الوباء.وبلغ عدد الإصابات حتى يوم الجمعة نحو 828 ألفا و377 حالة في عموم إيران بينما بلغ عدد الوفيات 43 ألفا و896 شخصاً، منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد في 19 من فبراير/ شباط الماضي.

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