رئاسة الجمهورية تحث على تسهيل دخول الأجانب إلى العراق

2020/11/21 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حثت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم السبت (21 تشرين الثاني 2020)، على تسهيل إجراءات منح سمات دخول الأجانب إلى البلاد لتنشيط حركة الاقتصاد والاستثمار والسياحة.

وقال رئيس ديوان الرئاسة، مهند حسام الدين في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد ما تنجلي أزمة كورونا، فإن العراق بحاجة إلى مد جسور جديدة للتواصل مع مختلف دول العالم، وتسهيل إجراءات منح سمات دخول الاجانب الى البلاد، لزيارة الأماكن السياحية والدينية والتراثية، ما يفتح المجال للطرف المقابل للمبادرة والتعامل بالمثل".

وأضاف حسام الدين خلال لقائه مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اللواء رياض الكعبي: "يتوجب علينا المبادرة والسعي لتنشيط الجوانب السياحية والثقافية والاقتصادية والاستثمارية، والتقارب مع شعوب العالم المختلفة، وكسر حاجز القلق والتردد لدى شركات السياحة العالمية، ليتسنى الاطلاع من كثب على واقع المدن العراقية والحياة الاجتماعية والانشطة المتعددة، ما يوفر فرصاً مضافة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتبادل الافواج السياحية".

وأشار البيان إلى أن "المسؤولين ناقشا عمل المديرية المذكورة، التي قطعت اشواطاً جيدة وحققت نجاحات ملفتة، في مجالات تسهيل إجراءات اصدار الجوازات والبطاقة الموحدة، بما تمتلكه من قاعدة بيانات متطورة، يمكن توظيفها والاستفادة من معلوماتها لتحقيق مديات اقتصادية وأمنية، وتوفير كمٍ وافي من المعلومات والبيانات، التي تخدم العملية الانتخابية المزمع اجراؤها منتصف العام المقبل".

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