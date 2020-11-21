صحيفة فرنسية: محمد بن سلمان الخاسر الأكبر من رحيل ترامب

2020/11/21 | 10:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / نشرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية تقريرا، تحدثت فيه عن أبرز الزعماء المتضررين من انتخاب جو بايدن وخسارة دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية الأخيرة.وقالت الصحيفة في تقريرها إن" هزيمة ترامب سبّبت صدمة كبيرة لعدد من القادة الشعبويين والمستبدين في أنحاء العالم، حتى أن معظمهم لم يجرؤ على تهنئة جو بايدن خوفا من غضب ترامب".واعتبرت الصحيفة أن" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو الخاسر الأكبر في هذه المعركة.



وفي هذا السياق، يقول باسكال بونيفاس، مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في فرنسا: “لن يتمكن بن سلمان بعد الآن من الوصول إلى البيت الأبيض مباشرة عن طريق العلاقات الشخصية المميزة مع جاريد كوشنر، صهر دونالد ترامب ومستشاره الدبلوماسي، الذي كان يغض الطرف عن جميع المشاكل التي يتورط بها، مثل قضية الصحفي المقتول جمال خاشقجي".



وكان ترامب قد ربط علاقات وثيقة مع المملكة وأبرم معها صفقات أسلحة ضخمة دعما لحربها على اليمن، وعمل معها على تقويض أركان النظام الإيراني من خلال خنقه اقتصاديًا.ويضيف بونيفاس: "بالنسبة لجو بايدن، فإنه يعتزم استئناف الحوار حول الملف النووي مع طهران".



بينما يعتقد جيمس كوهين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السوربون، أن "ترامب قد يعقّد المهمة من خلال فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران إذا بقي يتمتع بشيء من السلطة"./انتهى8

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