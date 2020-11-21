شاهد بالفيديو: لماذا قررت فصائل العراقية انهاء الهدنة مع الامريكيين؟

2020/11/21 | 10:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في كتائب سيد الشهداء بالعراق، الشيخ كاظم الفرطوسي، أن "الهدنة التي التزمت فصائل المقاومة بها جاءت بإرادة منفردة بهدف اعطاء الحكومة فرصة ل...

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