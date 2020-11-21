الخارجية الأميركية تعلن عن تمديد السماح للعراق باستيراد النفط من إيران 45 يوما فقط

2020/11/21 | 10:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن تمديد السماح للعراق باستيراد النفط من إيران 45 يوما فقط، تاركة لإدارة الرئيس دونالد ترامب قرارا نهائيا بشأن تمديده أو قطعه تماما قبل تنصيب الرئيس الجديد في 20 كانون الثاني.وقال متحدث باسم الوزارة، إن وزير الخارجية مايك بومبيو مدد الإعفاء 45 يومًا إضافيًا، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأميركية.وعادة، تستمر الإعفاءات 120 يومًا، مما يتيح للمسؤولين العراقيين والأميركيين الوقت لتحديد كيفية حصول العراق على الكهرباء اللازمة، وتم تقليص هذه الفترة لـ60 يوما في الصيف./انتهى8

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