صحة السليمانية تنفي وجود حالات اصابة بفايروس سارس

2020/11/21 | 10:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية الانباء التي تحدثت عن انتشار فايروس سارس في السليمانية.

وقال الدكتور صباح هورامي المدير العام لصحة السليمانية خلال بيان تسلم PUKmedia نسخة منه: لاتوجد اية ادلة علمية على وجود حالات اصابة بفايروس سارس في مدينة السليمانية.

واضاف: سنقوم بمتابعة دقيقة لهذا الموضوع.

PUKmedia ترجمة ‌

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