تفجيرات متعاقبة في العاصمة الافغانية كابول بالقرب من مقرات الحكومة

2020/11/21 | 10:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزت سلسلة انفجارات قوية وسط العاصمة الافغانية كابول، تتابع بعضها بسرعة في ما بدا أنه إطلاق صواريخ.ولم ترد معلومات فورية عن إصابات، لكن الانفجارات التي وقعت، اليوم السبت (21 تشرين الثاني 2020)، في أجزاء مكتظة بالسكان في العاصمة الأفغانية … Readmore

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