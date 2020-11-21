الملك سلمان يتصل بالرئيس التركي اردوغان لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

2020/11/21 | 10:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حدث سياسي لافت بين البلدين، أجرى ملك السعودية، سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحثا خلاله العلاقات الثنائية.وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أجرى … Readmore

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