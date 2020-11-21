القانونية النيابية تدعو إلى سن قوانين أكثر فاعلية وتعزز اللامركزية

2020/11/21 | 10:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..طالب عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، السبت، بالاستعجال في إدراج مشاريع القوانين المهمة التي تتضمن تطوير الإدارة اللامركزية بكل مدايتها .وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “السلطتين التشريعية والتنفيذية مغيبة تماما عن تطوير الإدارة اللامركزية بكل مدياتها مع شديد الأسف من حيث ارسال وتشريع القوانين المهمة”.وأضاف أن “هناك قوانين يجب الاستعجال في تشريعها والتي تتضمن قوانين الاستثمار وكذلك قوانين القطاعي النفطي والغاز”، مبينا أن “من القوانين المهمة التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة قانون الموازنة الاتحادي لعام ٢٠٢١ وقوانين الاتصالات وقانون الخدمة المدنية”.ولفت العقابي إلى أن “تشريع المعاهدات أمر مهم مع دول العالم أمر مهم لكن هناك قوانين وتشريعات أكثر أهمية ينبغي على السلطة التشريعية الاستعجال بادراجها على جدول الأعمال”.



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