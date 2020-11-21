جلسة البرلمان لهذا اليوم تتضمن 6 فقرات بينها تقرير قانون جرائم المعلوماتية

2020/11/21 | 10:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يناقش مجلس النواب في جلسته المفترض عقدها اليوم السبت، عدداً من القوانين المدرجة على جدول أعماله، فيما يستضيف وزيراً ويوجه سؤالين شفويين.



وبحسب جدول أعمال جلسة السبت (21 تشرين الثاني 2020)، فإن الفقرة الأولى ستطرح موضوعاً عاماً للمناقشة يخص "توسعة المقاعد الدراسية" بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فضلاً عن توجيه سؤالين شفويين إلى كل من محافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي.

فيما ستشهد الجلسة وفقا لجدول الأعمال أيضاً، تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية.

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