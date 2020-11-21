بالوثائق.. الاولمبية الدولية تلغي انتخابات الاولمبية العراقية وتجمد نشاطها

2020/11/21 | 10:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت اللجنة الاولمبية الدولية، السبت، الغاء انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية وتجميد نشاطها.

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