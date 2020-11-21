إصابة الابن الاكبر للرئيس الامريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا

2020/11/21 | 10:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب دونالد ترمب جونيور، ابن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفيروس كورونا ويخضع حاليا للحجر الصحي.وأفاد متحدث باسم الابن الأكبر للرئيس، بأن نتيجة فحص جاءت إيجابية بداية الأسبوع، وهو يخضع حالياً للحجر الصحي في حجرته منذ ظهور النتيجة”.وأشار الى … Readmore

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