رئاسة الجمهورية يدعو الى تسهيل منح سمات دخول الاجانب الى العراق

2020/11/21 | 10:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا ديوان رئاسة الجمهورية، السبت، إلى تسهيل إجراءات منح سمات دخول الاجانب إلى العراق، عازياً ذلك إلى تنشيط حركة الاقتصاد والاستثمار والسياحة.قال رئيس الديوان مهند حسام الدين في بيان صدر على هامش لقاء جمعه بمدير عام الاحوال المدنية والجوازات … Readmore

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