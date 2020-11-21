مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب: موازنة اقليم كردستان لـ2021 تحدد بموجب اتفاق بين بغداد واربيل

2020/11/21 | 10:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد الصفار، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبلغ اللجنة قبل إقرار قانون تمويل العجز المالي، بإرسال مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 إلى البرلمان خلال الشهر الجاري، وبخلاف ذلك ستواجه الحكومة مشكلة … Readmore

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