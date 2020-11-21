2020/11/21 | 10:32 - المصدر: عين العراق

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السبت 21 نوفمبر 2020 | 10:13 صباحاً | عدد القراءات : 24

اندلع حريق في مبنى تقاعد بابل

اندلع حريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت في مبنى تقاعد بابل بوسط الحلة نتيجة انفجار مولدة تابعة للمبنى.

وقال العميد عادل الحسيني مدير اعلام شرطة بابل" أن فرق الدفاع المدني تمكنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت من إخماد حريق كبير اندلع في مولدات كهربائيه تقع في الجهة الخلفية من مبنى تقاعد بابل بوسط الحلة وتمكنوا من منع وصول الحريق إلى داخل المبنى.

واضاف أن الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق"

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