واشنطن تمنح بغداد تمديدًا اضافيًا لاستيراد الطاقة من ايران

2020/11/21 | 10:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حصل العراق مجددًا على تمديد جديد للاعفاء من العقوبات الاميركية المترتبة على استيراد الطاقة من ايران.

وقال متحدث باسم الوزارة، إن وزير الخارجية مايك بومبيو مدد الإعفاء 45 يومًا إضافيًا، حسبما نقلت قناة “الحرة” الأميركية.

وعادة، تستمر الإعفاءات 120 يومًا، مما يتيح للمسؤولين العراقيين والأميركيين الوقت لتحديد كيفية حصول العراق على الكهرباء اللازمة، وتم تقليص هذه الفترة لـ60 يوما في الصيف.

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