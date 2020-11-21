أحدث ابتكار.. بخاخ للأنف يحمي من الكورونا 48 ساعة

2020/11/21 | 10:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل باحثون في جامعة برمنغهام الإنكليزية، على تطوير بخاخ للأنف يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمدة 48 ساعة.

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